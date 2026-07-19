Haliç’te denize düştü: Gemi personelinin cesedine ulaşıldı

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı.

Tekne Atatürk Köprüsü’nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek Haliç’e düştü.

PERSONELİN CANSIZ BEDENİ HALİÇ’TEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlatılmıştı.

Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren su altı ve su üstü çalışmalarının ardından Fatih Konya’nın cansız bedenine ulaşıldı ve ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yetkililerin yaşanan kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor.