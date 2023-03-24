Halis: Üretim düzeni kurmak için adayım

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:04

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:04

İzmir’de görevinden istifa ederek vekillik yarışına katılan eski CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, halkın, muhtarların ve belediye başkanlarının ortak adayı olarak yola çıktı. Küçük Menderes’te partinin 6 ilçe başkanı, 3 belediye başkanı ve 91 muhtarın desteği ile bölgeyi temsil etmek üzere varılan fikir birliğiyle CHP’li Halis milletvekili aday adayı oldu.

Küçük Menderes bölgesinde parti örgütü içinden bir ismin milletvekilli adaylığı için ortak tavır belirleyen CHP’de Bayındır İlçe Başkanı Behzat Aydilek, Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Tire İlçe Başkanı Nejat Bozkurt, Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, Beydağ İlçe Başkanı Şakir Başaran ve Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ile Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı topladıkları imzalar ve bölge genelindeki 91 ayrı muhtarın da desteği ile Ödemişli siyasetçi, emekli öğretmen ve esnaf Hamdi Halis için güç birliği yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ödemiş Ziraat Odası ve Esnaf Odası gibi sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarında önemli görevler yürüten son olarak 2019’da partisinin belediye meclis üyesi ve 4 yıldır da ilçe başkanı olarak çalışan Halis, tarım ve hayvancılık alanındaki tecrübelerini Ödemiş’ten sonra Ankara’ya taşıyacak. Çiftçi bir aileden gelen 66 yaşındaki Halis, Ödemiş ve ülke geleceği hakkında kaygı duyduğu için aday olduğunun altını çizerek “Ödemiş’in bekleyen ciddi sorunları var. Küçük Menderes gereken ilgiyi ve desteği görmüyor. Devletin ve Tarım Bakanlığı’nın desteğine ihtiyaç var. Havzanın su sorunu bitmiyor. Ülkenin en verimli topraklarında yaşıyoruz ve su kaynaklarımız azaldı. Ayrıca hayvancılık ve süt ürünlerinin müdahalelere ihtiyacı var. Üreticinin maliyet artışı çok yüksek bu artışlara devlet müdahale etmeli. Biz üretimin önünün açıldığı bir düzen kurmak istiyoruz. Bu yüzden aday oldum” şeklinde konuştu.