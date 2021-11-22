Halk otobüsünün kendisini almadığından yakınan yurttaşı şoförler darbetti

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:47

Gebze’de işe gitmek için bir özel halk otobüsüne binen 2 çocuk babası Şenol Bayraktar (44), otobüs şoförüne bir önceki otobüsün kendisini almadığını söyleyerek, şoföre ‘Şerefsiz’ diye hakaret etti. Bunun üzerine öfkelenen şoför, Bayraktar’ın hakaret ettiği şoförün, kendisinin babası olduğunu belirtip, yolcuyu küfür ve hakaret ederek otobüsten indirdi.

Bu sefer başka bir otobüse binen Bayraktar, indiği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde darbedildi. Yolcuların ayırmasının ardından saldırgan şoförler otobüslerine binerek olay yerinden ayrıldı. Şenol Bayraktar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.

"BİR DAHA ŞOFÖRLÜK YAPMASINLAR"

Kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi olan Bayraktar, bu kişilerin bir daha şoförlük yapmamalarını istedi. Bayraktar, “Agresif bir insanın şoförlük yapması tehlikeli. Yarın bir kadına veya bir başkasına da aynı şiddeti uygulayabilir bu kişiler. Sonuna kadar şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım” şeklinde konuştu.