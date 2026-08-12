Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu: Üç isim aynı kanalda buluşuyor

Halk TV'de geçtiğimiz aylarda üst üste yaşanan istifa dalgasıyla kanaldan ayrılan ekran yüzlerinin yeni adresi netleşti. Deneyimli gazeteciler Seda Selek, Remziye Demirkol ve Buket Güler Ozan, yayın hayatlarına Koza TV’de devam edecek.

Üç gazetecinin kanaldaki yeni görevleri, Koza TV'nin yeni yayın dönemi için hazırladığı tanıtım videosunun yayımlanmasıyla kesinlik kazandı.

SÜREÇTE NE YAŞANMIŞTI?

Halk TV'deki istifa süreci, 30 Nisan'da Seda Selek'in yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programının sonunda ayrılık kararını açıklamasıyla başladı. Selek, istifasının ardından yaptığı açıklamada kararın yönetim anlayışı ve yaşanan adaletsizliklerden kaynaklandığını belirterek dostu Sorel Dağıstanlı'nın kendisine destek verdiği için ekrandan uzaklaştırılmasına tepki göstermişti.

Selek'in ardından 8 Mayıs'ta Sorel Dağıstanlı, 9 Mayıs'ta Buket Güler Ozan, 10 Mayıs'ta Gözde Şeker ve 11 Mayıs'ta Remziye Demirkol yaptıkları açıklamalarla Halk TV ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Mesleki dayanışma vurgusuyla kanaldan ayrılan isimlerden Selek, Demirkol ve Güler, yeni yayın döneminde Koza TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak.