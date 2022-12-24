Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi
Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, dün akşam hayatını kaybetti. Yanıkel'in ölüm sebebi otopsi raporundan sonra belli olacak.
Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Yanıkel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
27 yaşındaki gazetecinin kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak
Yanıkel, bugün saat 15.00’te Okmeydanı Cemevi’ndeki törenin ardından memleketi Ardahan’da son yolculuğuna uğurlanacak.
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