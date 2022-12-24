Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel yaşamını yitirdi

24 Aralık 2022 Cumartesi, 16:18

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, Beşiktaş’ta bir sokakta baygın halde bulundu. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan Yanıkel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

27 yaşındaki gazetecinin kesin ölüm nedeni otopsi raporu sonucunda ortaya çıkacak

Yanıkel, bugün saat 15.00’te Okmeydanı Cemevi’ndeki törenin ardından memleketi Ardahan’da son yolculuğuna uğurlanacak.