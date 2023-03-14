Haluk Bilginer taburcu oldu

'Kundakçı' adlı tiyatro oyununun dün ikinci perdesinde sahnede fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Usta oyuncu Haluk Bilginer taburcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:00
Haluk Bilginer taburcu oldu
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, dün akşam 'Kundakçı' adlı tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in taburcu olduğu aktarıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Bilginer’in yapılan testler sonrasında gece saatlerinde taburcu olduğu açıklandı. Usta oyuncunun, kendini iyi hissetmesi ve doktorundan onay alması halinde bu akşamki oyunu için yeniden sahneye çıkacağı belirtildi.

OYUN ATÖLYESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Haluk Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından da, "Merak eden sevgili seyircilerimiz, Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" açıklaması yapılmıştı.


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