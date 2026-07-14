Haluk Levent hakkındaki soruşturma sonrası Eda Ece'den 'Ahbap' açıklaması: 'O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki...'

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulan eski görüntüler, oyuncu Eda Ece'yi yeniden gündemin merkezine taşıdı.

2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle yeniden eleştirilerin hedefi olan oyuncu, günlerdir hakkında yapılan yorumlara sessiz kalmadı.

Instagram hesabından peş peşe uzun açıklamalar yayımlayan Eda Ece, Ahbap ile hiçbir bağlantısının olmadığını söylerken, yıllardır tartışılan sözleri için bir kez daha özür diledi.

Oyuncu Eda Ece'nin bir ödül törenindeki sözleri son günlerde Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlandı.

EDA ECE ÖZÜ DİLEDİ

Soruşturmanın gündeme gelmesiyle birlikte, Eda Ece'nin 2023 yılında bir ödül töreninde yaptığı ve deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin sözleri yeniden dolaşıma sokuldu.

Ahbap soruşturmasının ardından, ünlü oyuncunun, depremzedeler için "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" şeklindeki sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Eda Ece, Instagram hesabından peş peşe uzun açıklamalar yayımlayarak hem Ahbap ile ilgili iddialara açıklık getirdi hem de yıllardır gündemden düşmeyen o konuşması nedeniyle bir kez daha özür diledi.

O gece için "O kadar pişman oldum ki" diyen Ece, Ahbap'a ise hiçbir bağışta bulunmadığını açıkladı.

Eda Ece, hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: