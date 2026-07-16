Haluk Levent’in gönderildiği cezaevi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in de bulunduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HALUK LEVENT ÇORLU'YA YERLEŞTİRİLDİ

Tutuklanan Haluk Levent, İstanbul'dan bugün öğle saatlerinde minibüs ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

Levent, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, derneğin kurucusu Haluk Levent hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla işlem başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu. Başsavcılık, MASAK raporları ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda Ahbap Derneği hesaplarından bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı iddialarını soruşturduğunu açıklamıştı.

Dosyada ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yasal bahis platformlarında yüksek tutarlı işlem yaptığı ve Ahbap Derneği hesaplarından asistanı olduğu öne sürülen Yeliz Kaya'nın hesabına para aktarıldığı iddiaları da yer alıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner ise söz konusu para transferlerinin borç ilişkisi kapsamında gerçekleştiğini savunmuştu.