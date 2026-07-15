Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Cem Yılmaz'ın 'vurgun' şakası yeniden gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında Haluk Levent ve beraberindeki şüpheliler, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük ses getiren bu operasyonun ardından, arşivler yeniden açıldı.

CEM YILMAZ'IN 2019 TARİHLİ ESPRİSİ SOSYAL MEDYADA

Gözaltı kararının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yılındaki sahne performansını yeniden dolaşıma soktu. İddialara göre Cem Yılmaz, o dönem gerçekleştirdiği gösterisinde Haluk Levent’i ima ederek, "Büyük vurgun yakında sinemalarda" ifadesini kullanmıştı.



Esprinin sosyal medyada yayılması üzerine o dönem iki isim arasında dikkat çeken bir gerilim yaşanmıştı.

"1 TL'LİK VURGUN VARSA ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"

Cem Yılmaz'ın söz konusu göndermesinin ardından Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ünlü komedyene seslenerek iddialara sert bir yanıt vermişti. Levent, o dönem yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: