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Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Cem Yılmaz'ın 'vurgun' şakası yeniden gündemde

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Cem Yılmaz'ın 'vurgun' şakası yeniden gündemde

15.07.2026 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Cem Yılmaz'ın 'vurgun' şakası yeniden gündemde

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali soruşturma kapsamında gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yılındaki stand-up gösterisinde yaptığı "büyük vurgun" esprisi ve taraflar arasında yaşanan tartışma sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında Haluk Levent ve beraberindeki şüpheliler, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kamuoyunda büyük ses getiren bu operasyonun ardından, arşivler yeniden açıldı.

CEM YILMAZ'IN 2019 TARİHLİ ESPRİSİ SOSYAL MEDYADA

Gözaltı kararının ardından sosyal medya kullanıcıları, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 2019 yılındaki sahne performansını yeniden dolaşıma soktu. İddialara göre Cem Yılmaz, o dönem gerçekleştirdiği gösterisinde Haluk Levent’i ima ederek, "Büyük vurgun yakında sinemalarda" ifadesini kullanmıştı.

Esprinin sosyal medyada yayılması üzerine o dönem iki isim arasında dikkat çeken bir gerilim yaşanmıştı.

"1 TL'LİK VURGUN VARSA ÜLKEYİ TERK EDECEĞİM"

Cem Yılmaz'ın söz konusu göndermesinin ardından Haluk Levent, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ünlü komedyene seslenerek iddialara sert bir yanıt vermişti. Levent, o dönem yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili Cem Yılmaz, hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen 'yakında' olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın 'vurgun'u? 1 TL'lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?"

 

 

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İlgili Konular: #Cem Yılmaz #Haluk Levent

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