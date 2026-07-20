Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

20.07.2026 18:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Haluk Levent'in sosyal medya hesabına erişim engeli

AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli kararı alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği’yle ilgili soruşturma yürütüyor. Söz konusu soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı. 

Tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabına erişim engeli kararı alındı.

Engelli Web'in duyurduğu bilgiye göre Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan sanatçı ve derneğin kurucusu Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X (eski ismiyle Twitter) hesabı 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

X, hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.

İlgili Konular: #erişim engeli #Haluk Levent