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Haluk Levent'in X hesabı Türkiye'den görünmez kılındı

Haluk Levent'in X hesabı Türkiye'den görünmez kılındı

22.07.2026 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haluk Levent'in X hesabı Türkiye'den görünmez kılındı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı Türkiye'de görünmez kılındı.
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Kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in sosyal medya hesabına yönelik yeni bir yaptırım uygulandı.

EngelliWeb'in sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, Haluk Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan X hesabı (@haluklevent), 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca 20 Temmuz tarihinde erişime engellendi. Kararın uygulanmasıyla birlikte hesap, geçen 2 günün ardından platform yönetimi (X) tarafından Türkiye'den görünmez kılındı.

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Hesaba girmek isteyen kullanıcıların "Hesap Erişime Engellendi" ve "hukuki bir talebe istinaden Türkiye'de alıkonulduğu" uyarısıyla karşılaştığı belirtildi.

VEDA MEKTUBU ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tutuklanan şarkıcı Haluk Levent, erişim engeli kararının ardından sosyal medya hesabından 'Veda' mektubu paylaşmıştı.

Levent mektubunda, "Şimdi Sayın Bakan Akın Gürlek'e sesleniyorum... Size adliyedeki savcıların, hakimlerin, avukatların taktığı bir isim var: Ekber. O kadar korkuyorlar ki ne yapsınlar..." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Haluk Levent #AHBAP

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