Hamburg’da Deniz Göktaş’a Destek Protestosu

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan ODTÜ mezunlarının öncülüğünde, demokratik kitle örgütleri ve çeşitli siyasal partilerin desteğiyle komedyen Deniz Göktaş’ın gözaltına alınması protesto edildi. Kentin en işlek alışveriş caddelerinden Mönckebergstraße’de gerçekleştirilen eylemde, ifade özgürlüğüne yönelik baskılara tepki gösterildi.

Protestoda yapılan açıklamada, Deniz Göktaş’ın tutuklanmasının yalnızca bir sanatçının özgürlüğünü değil, ifade ve düşünce özgürlüğünü de hedef aldığı vurgulandı. Katılımcılar, “Deniz Göktaş Serbest Bırakılsın” yazılı pankartlar taşıyarak, Türkiye’de demokratik hakların korunması çağrısında bulundu.

''STAND-UP ŞOVUNA SIĞMAYACAK KADAR BÜYÜDÜ''

Konuşmacılar Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinin artık yalnızca bir sahne performansı olmaktan çıktığı belirtilerek şunları söyledi:

“Deniz’in hikâyesi artık kendisinin sahnede sergilediği bir stand-up şovuna sığmayacak kadar büyüdü. Bu eser, farklı şehirlerde, parklarda, Avrupa’daki dayanışma etkinliklerinde ve politik açık mikrofonlarda yeniden kuruluyor.”

Konuşmacılar ayrıca hicvin ve mizahın demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu vurgulanarak, iktidarın ve siyasal aktörlerin eleştirilebilmesinin ifade özgürlüğünün temel göstergelerinden olduğuna dikkati çekti.

Deniz Göktaş’ın henüz yargılanmadan özgürlüğünden mahrum bırakılmasının hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilirken, bu tür uygulamaların toplumun tamamını etkileyen antidemokratik adımlar olduğu kaydedildi.

Düzenlenen protesto mitinginde Türkiye’de ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını, bağımsız yargının işletilmesini ve Deniz Göktaş’ın serbest bırakılması talep edildi.

Protestoya katılanlar, dayanışmanın süreceğini belirterek, demokratik hak ve özgürlükler için uluslararası kamuoyunun duyarlılığının önemine dikkat çekti.

Etkinlik, ODTÜ/METU Alumni Netzwerk Hamburg ile “Dışarı Atılmış İç Güçler” inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenirken, katılımcılar alkışlar ve sloganlarla ifade özgürlüğüne sahip çıkılması çağrısını yineledi.