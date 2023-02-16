Hamdi Alkan kimdir? Hamdi Alkan'ın annesi neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 16:41

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 17:29

Bir süredir hasta olan ve İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan'ın annesinin neden vefat ettiği merak konusu oldu. Hamdi Alkan'ın annesi neden hayatını kaybetti? Hamdi Alkan'ın hayatına dair merak edilenler...

HAMDİ ALKAN'IN ANNESİ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hamdi Alkan'ın (56), geçtiğimiz sene felç geçirdiğini ve alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladığı annesi Helva Alkan, hayatını kaybetti. Hamdi Alkan annesi Helva Alkan'ı uzun süre Hatay'da yoğun bakımda kaldıktan sonra İstanbul'a getirtmişti.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

1967 yılında Hatay'da dünyaya gelen Hamdi Alkan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim aldı.

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Hamdi Alkan, 1990’lı yıllarda TRT’de başlayan "3 aşağı 5 yukarı" adlı programla TV dünyasına adım attı. TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yapan Hamdi Alkan, "Reyting Reyting" "Reyting Hamdi" ve "Hamdi Alkan TV" adlı komedi programlarını yapmaya devam etti.

Hamdi Alkan, 2004 yılında Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. 2007 yılında "Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım" Sinema filminin yönetmenliğini üstlenen Hamdi Alkan, 2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör ve Tolga Savacı'nın yer aldığı "Dersimiz Atatürk" filmini de yönetti.

"O Hayat Benim" dizisinin de yönetmen koltuğunda oturan Hamdi Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Gurbette Aşk, Aşk Emek İster, Kendimize Doğru, Öğretmen Kemal, Arka Sıradakiler ve En İyi Arkadaşım gibi pek çok sevilen projede yönetmen olarak yer aldı.

HAMDİ ALKAN ÖZEL YAŞAMI

1989 yılında Canan Hoşgör ile evlenen Hamdi Alkan'ın bu evlilikten Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı vardır. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör’den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendi. 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandılar. 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da dünya evine girdi. Ancak çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Mart ayında sonlandırdı.

HAMDİ ALKAN FİLMLERİ

2019 - Kırk Yalan (Yönetmen,Oyuncu) (Sinema Filmi)

2016 - Pamuk Prens (Yönetmen) (Sinema Filmi)

2006 - Emret Komutanım: Şah Mat (Pehlivan) (Sinema Filmi)

2003 - Okul (Milli Eğitim Müfettişi) (Sinema Filmi)

HAMDİ ALKAN DİZİLERİ

2012 - Yol Ayrımı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (2. Bölüm)

2012 - 2013 - Muhteşem Yüzyıl (Şeyh Yahya Efendi)(TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2006 - Güldünya (TV Dizisi)

2006 - 2007 - Ezo Gelin (TV Dizisi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Rafet) (TV Dizisi)

2004 - Afacanlar Kampı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (Cino) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Pavarotti) (TV Dizisi)

HAMDİ ALKAN PROGRAMLARI

2012 - İsmail Baki Tv (Tv Programı)