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Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?

24.07.2026 13:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Olumsuz hava koşulu nedeniyle altı ilde denize girmek yasaklandı. Peki, 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?
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Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor. Önümüzdeki günler de kuvvetli yağışın etkili olması beklenen bazı illerde denize girmek yasaklandı. Peki, 24 Temmuz İstanbul'da denize girmek yasak mı?

HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre İstanbul’da dalga boyunun yüksek olması bekleniyor.

Valilik ve kaymakamlık kararlarına göre denize girmenin yasaklandığı il ve ilçeler şunlar:

  • İstanbul: Beykoz (27 Temmuz’a kadar), Şile (24-25 Temmuz), Eyüpsultan ve Arnavutköy (bugün)
  • Kastamonu: Abana, Çatalzeytin, Cide ve İnebolu (24-25 Temmuz)
  • Kocaeli: Karadeniz sahilleri (bugün)
  • Zonguldak (bugün)
  • Tekirdağ (bugün)
  • Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca (bugün)
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