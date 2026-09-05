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Hangi yollar özelleşti? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleşti mi?

Hangi yollar özelleşti? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleşti mi?

5.09.2026 18:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hangi yollar özelleşti? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleşti mi?

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile pek çok otoyol ve çevreyolu için özelleştirme kararı alındı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Hangi yollar özelleşti? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleşti mi?
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Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bazı otoyol ve çevre yollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Peki, Hangi yollar özelleşti? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü özelleşti mi?

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HANGİ YOLLAR ÖZELLEŞTİ?

2002'de iktidara gelişinden bu yana kamuya ait varlıkları elden çıkararak Türkiye tarihinde yapılan özelleştirmelerin yaklaşık yüzde 90'ına imza atan AKP iktidarı, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için de resmen adım attı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2010 yılında programa alınan köprü ve otoyollar ile birlikte iki otoyol daha özelleştirme programına alındı.

Buna göre Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun Otoyolları ile Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile bugünkü Resmi Gazete'de özelleştirme programına alınan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı arasındaki bölümünün özelleştirilmesine karar verildi.

Kararda söz konusu köprü ve otoyolların bir bütün halinde veya ayrı ayrı gruplar halinde işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı hakkı ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanacağı belirtildi.

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