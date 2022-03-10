Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var
İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Kayganlaşan yolda duramayan metrobüs sürücüsü, o esnada yolcu indiren başka bir metrobüse çarptı. 4 yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haramidere'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği metrobüs, yolcu indiren metrobüse çarptı. Kazada yaralanan 4 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLCU İNDİREN METROBÜSE ÇARPTI
Kaza, bugün (10.03.2022) saat 12.40 sıralarında Haramidere durağında meydana geldi.
Haramidere sanayi mevkiinde karın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan metrobüs, yolcu indiren başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Kazaya neden olan metrobüsteki 4 yolcu yaralandı. Metrobüs hattında kısa süreli yoğunluk oluşurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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