Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında, Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da yer aldı. Peki, Hasan Ataman Yıldırım kimdir? Hasan Ataman Yıldırım neden gözaltına alındı?

HASAN ATAMAN YILDIRIM KİMDİR?

Hasan Ataman Yıldırım, emekli Deniz Yüzbaşıdır. Yıldırım, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşlarından biri olarak biliniyor.

HASAN ATAMAN YILDIRIM NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Açıklamaya göre operasyon 17 Eylül 2026 günü saat 07.00'de İstanbul ve Ankara'da, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.