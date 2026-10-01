Sosyal medyada yer alan İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'ın yakın sohbetinin ardından Hasan Doğan'ın kim olduğu ve hayatı araştırılıyor. Peki, Hasan Doğan kimdir? Prof. Dr. Hasan Doğan nereli, kaç yaşında?

PROF. DR. HASAN DOĞAN KİMDİR?

Hasan Doğan, 5 Eylül 1977’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Doğan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2019 yılında da Doçent unvanı aldı.

PROF. DR. HASAN DOĞAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Doğan, Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’nde sırasıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdür Yardımcılığı ve Başbakan Baş müşaviri ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Doğan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde Büyükelçi unvanıyla Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildi.

PROF. DR. HASAN DOĞAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Hasan Doğan, Rümeysa Doğan'la evlidir ve 2 çocuk sahibidir.