Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu 'soruşturması kapsamında 18 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Şaş ve Sabuncuoğlu'na yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulunduğu belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı kaydedildi.