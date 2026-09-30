Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

30.09.2026 13:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hasan Şaş ve Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi yapılan eski milli futbolcu Hasan Şaş ile gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonuçları belli oldu. Şaş'ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulunduğu aktarıldı. Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu 'soruşturması kapsamında 18 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor yorumcusu ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Şaş ve Sabuncuoğlu'na  yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Hasan Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kokain ve kodein bulunduğu belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı kaydedildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Test #Hasan Şaş #Yağız Sabuncuoğlu

İlgili Haberler

Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi
Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sayat ZURNACI, Aytaç KART ve Muhammet KAHYAOĞLU tutuklama talebiyle, Nilperi ŞAHİNKAYA ve Hasan ŞAŞ adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Etkin pişmanlık istemiyorum'
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli'nin ifadesi ortaya çıktı: 'Etkin pişmanlık istemiyorum' Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden İynemli, uyuşturucu kullanmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu... İki kişi tutuklandı, 3 isim hakkında adli kontrol kararı verildi!
Ünlülere uyuşturucu operasyonu... İki kişi tutuklandı, 3 isim hakkında adli kontrol kararı verildi! Ünlülere yönelik yürütülen 2 ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 21 kişi gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.