Hasanoğlan'da Halk TV'ye yayın yasağı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:29

Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde gerçekleşecek olan Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar yayınına yasak geldi.

Serhan Asker, "Bugün biz bu yayını Hasanoğlan Köy Enstitisü'nde yapmak istedik. O yerleşkenin içinde yapalım dedik ama her zaman olduğu gibi yasaklarla karşılaştık" dedi.

Asker şöyle devam etti:

"Valiyle, kaymakamla konuşuldu. Bütün girişimlerde bulunuldu. Hele Vali Bey, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in telefonuna dönüş bile yapmadı. 'Hemen ilgileniyorum sayın milletvekilim' dedi. Bu ülkenin seçilen milletvekiline henüz dönüş bile yapmadı ama canları sağ olsun diyeceğiz biz. Biz de tepkimizi sosyal medyada ortaya koyacağız tabi ki."

"MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIM"

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ise yasağı şu ifadelerle anlattı:

"Yasal olan tüm işlemlerimize başvurduk. Sayın Valimi telefonla aradım. Ankara Valisi 'Bilgim yok. Bana ulaşılmadı ama ulaştığı noktada derhal size döneceğim sayın vekilim' dedi. Ama ne hikmetse aradan 48 saat geçti sayın vali bize dönecek. Biz bu mücadeleye inanarak, biz bırakılan bu mirası, bu aydınlık günleri nasıl o korku ve paniklerle halen daha onların o korkularını bırakın, Sayın Cumhurbaşkanı dün Ayasofya açılışında tıpkı ona benzer geçmişte halen hesaplaşma anlamında olmadık şeyleri, toplumu ayrıştıran, ötekileştiren, insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen tek adam rejimine devam ediyor.

Sayın Vali de benzer anlayışı koyuyor. Telefonla bile dönmedi. Bunu Meclis gündemine de getireceğim. Bizim amacımız bir şeyi kaşımak değil. Amacımız bu ülkede bu değerleri yaratan, aydınlık yüzünü insanlarımıza, evlatlarımıza tanıtmak."

"BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI"

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ise yasağı şöyle anlattı:

"Elbette bu genel bir program olduğu için ilçe kaymakamımızın veya yöneticilerimizin bu konuda bir müdahili olduğunu açıkça pek düşünmüyorum. Çünkü bizim çalışmalarımızda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkemizin şartları gereği çok fazla sorgulamıyoruz bunları. Ben iyi niyetli olduklarına, bir şeyler yapmaya çalıştıklarına inanıyorum.

Asıl konunun şu olduğunu düşünüyorum. Dün Köy Enstitülerinin yerleşkelerini gezdik. Ben orada gezerken şunu görüyordum. Orada bir sesler duyuyorduk... Orada 1940'lı yıllardaki öğrencilerin seslerini, cıvıltılarını duyuyorduk. Biz bu yerleşkeyi iki yıl önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte ziyaret ettik. O bölgede yıkılan, yıkılmakta olan binaları gördük. Kendisi, MEB'den de yetki alarak, restorasyonunun yapılması için çalışmalarını başlattı. 'Artık düzelecek. Mirasa sahip çıkacağız' dedik. MEB izin verdi. Ancak büyükşehir belediyemiz bütün çalışmaları hazırladıktan 4 ay sonra MEB'in bunu yapacağı söylendi. Ne yazık ki burada görüyorum ki bir yılda bile binalarımız yıkılma noktasına geldi. Bir çivi bile çakılmadı."

DESTEK İSTEDİ

"Neden bize yasak getirdiklerini anladım" diyen Asker, sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaştı: