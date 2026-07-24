Hasta görmeden mezuniyet iddiası... Sosyal medyada büyüyen tartışma: Klinik eğitim yeterli mi?

Diş hekimliği öğrencilerinin özellikle bazı vakıf üniversitelerindeki klinik eğitimlerin yetersiz olduğu yönündeki paylaşımları son dönemde sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler, mezuniyet için gerekli uygulamalı eğitimin yeterince verilmediğini, bunun hem mesleki yeterliliği hem de toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceğini savundu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Diş Hekimi Derya Yıldız, mevcut sistemin kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Yıldız, diş hekimliği eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olamayacağını belirterek, “Diş hekimliği eğitimi, teorik bilginin klinik uygulama ile harmanlandığı, insan sağlığına doğrudan temas eden zorlu bir süreçtir. Özellikle bazı vakıf üniversitelerinde öğrencilerin yeterli hasta görmeden mezun olduğu yönünde ciddi iddialar bulunuyor. Klinik stajlarda hasta bakması, dolgu ya da kanal tedavisi yapması gereken öğrencilerin bu deneyimleri yaşamadan mezun olması hem eğitim hem de halk sağlığı açısından önemli bir sorun” dedi.

‘HAKSIZ REKABET VE LİYAKAT SORUNU OLUŞUYOR’

Devlet üniversitelerindeki öğrencilerin yoğun klinik süreçlerden geçerek mezun olduğunu ifade eden Yıldız, "Bir tarafta vaka sayılarını ve klinik barajlarını tamamlamak zorunda olan öğrenciler, diğer tarafta bu süreçleri yaşamadan mezun olduğu öne sürülen öğrenciler bulunuyor. Bu durum eğitimde adaletsizlik yaratırken, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) da haksız rekabet oluşturabiliyor. Klinik pratiği yeterli olmayan bir hekimin uzmanlık eğitimine başlaması, hem eğitim süreci hem de hasta güvenliği açısından risk taşıyabilir" ifadelerini kullandı.

‘DENETİM VE KONTENJAN DÜZENLEMESİ ŞART’

Diş hekimliği alanında mezun sayısının hızla arttığına dikkat çeken Yıldız, eğitim kalitesinin korunabilmesi için yeni fakülte açılışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, “Kontrolsüz fakülte ve kontenjan artışı eğitim standartlarını olumsuz etkiliyor. Klinik staj yeterliliklerini karşılamayan kurumların sıkı şekilde denetlenmesi, kontenjanların eğitim altyapısına göre yeniden planlanması ve nitelikli eğitimin öncelik haline getirilmesi gerekiyor. Mesleğin saygınlığını ve toplum sağlığını korumanın yolu eğitim standartlarının yükseltilmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.