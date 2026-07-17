Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasta hayatını kaybetmişti: Yanlış kan veren hemşire meslekten men edildi

Hasta hayatını kaybetmişti: Yanlış kan veren hemşire meslekten men edildi

17.07.2026 11:58:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Hasta hayatını kaybetmişti: Yanlış kan veren hemşire meslekten men edildi

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde 2023 yılında yanlış kan verdiği hastanın ölmesiyle ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan yargılanan hemşirenin, yeniden yargılama sonucunda 6 ay meslekten men edilmesine karar verildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık M.Y.’ye ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Daha sonra kararı para cezasına dönüştürerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı yeniden ele alarak duruşma gerçekleştirdi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme; sanık hemşire hakkında 6 ay süreyle hemşirelik mesleğini icra etmekten yasaklanmasına ve adli para cezası uygulanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

2023 yılı Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yaşanan olayda, kırık bacağından ameliyat olan Emine Ekinci (75), ameliyat sonrası ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, ameliyat sonrasında hastaya sağlık personeli tarafından bir başka hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale serviste yapıldı. Emine Ekinci daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlgili Konular: #Hemşire #Nevşehir

İlgili Haberler

Hemşirelerin sorunları İzmir’de konuşuldu
Hemşirelerin sorunları İzmir’de konuşuldu İzmir'de 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yapılan "Kimsesiz İnsanların Kimsesi Hemşirelerimiz" başlıklı söyleşide, sağlık çalışanlarının ağır mesai koşulları ve liyakat sorunları tartışıldı.
Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı! Yakalanarak gözaltına alındı
Hemşire kılığına girip bebeği kaçırmaya çalıştı! Yakalanarak gözaltına alındı Şanlıurda’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kılığına girerek bebek kaçırmaya çalışan H.İ.Ö. gözaltına alındı.
SES'ten Hemşireler Haftası mesajı: Güçlü hemşireler olmadan güçlü sağlık sistemi kurulamaz
SES'ten Hemşireler Haftası mesajı: Güçlü hemşireler olmadan güçlü sağlık sistemi kurulamaz Türkiye’de hemşirelerin, sağlık sisteminin temel taşı olmalarına karşın en ağır çalışma koşullarına ve en büyük değersizleştirmeye maruz bırakılan meslek gruplarından biri olduğuna dikkat çeken SES, "Güçlü hemşireler olmadan güçlü bir sağlık sistemi kurulamaz" açıklamasını yaptı.