Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı!

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı.

İHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:52
Abone Ol google-news

Olay, geçen günlerde Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları ile doktor arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları doktorun odasına girmeye çalıştı.

Olaya engel olmak isteyen güvenlik ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı.

Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sancaktepe haberleri Doktor haberleri saldırı haberleri

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
Kuyumcuya silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kuyumcuya silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Refah'a düzenlenen saldırıda iki İsrailli rehine öldü

Refah'a düzenlenen saldırıda iki İsrailli rehine öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler