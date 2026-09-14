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Hastane çalışanlarına 'uyuşturucu' operasyonu: Doktorlar ve iş insanları da aralarında 15 gözaltı

Hastane çalışanlarına 'uyuşturucu' operasyonu: Doktorlar ve iş insanları da aralarında 15 gözaltı

14.09.2026 11:40:00
Güncellenme:
İHA
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Hastane çalışanlarına 'uyuşturucu' operasyonu: Doktorlar ve iş insanları da aralarında 15 gözaltı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde geçen yıl yapılan 'uyuşturucu' ve 'tefeci' operasyonunun ikinci dalgası düzenlendi. Aralarında doktorlar, tıbbi sekreterler ve iş insanlarının bulunduğu yaklaşık 15 kişi sabah erken saatlerde yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü şahıslara satıldığı belirlendiği yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçildi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şahıs gözaltına alınmıştı.

Şahıslarla ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmalarına devam ediliyor.

BU SABAH İKİNCİ DALGA

Olayda sanık ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkan savcılık olayla ilgili ikinci dalga operasyon başlattı.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla sabah erken saatlerde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan operasyonda aralarında yine doktor ve Devlet Hastanesi çalışanları ile iş insanlarının bulunduğu yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Konular: #Doktor #Hastane #afyonkarahisar

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