Hastanede akılalmaz olay: Yanlış cenaze başka aileye teslim edilip defnedildi

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kalp krizinden ölen Kırlangıç'ın cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Öğle saatlerine doğru Kırlangıç'ın cenazesini teslim almaya gelen aileye morgda görevliler tarafından cenaze teslim edildi.

CENAZE BAŞKASININ ÇIKTI

Ailesi Kırlangıç'a veda etmek için cenaze torbasını açtıklarında babalarının cansız bedeniyle değil de başka bir cansız bedenle karşılaştılar.

Ailenin durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yapılan kontrollerde; cenazenin Erzin ilçesinde yaşayan İ. Ü.'ye ait oldu anlaşıldı. Erzin'de yaşayan şahsın ailesinin, kendi cenazeleri sanarak Kırlangıç'a ait cenazeyi aldıkları ve defnettikleri ortaya çıktı.

Babalarının yerine bir başkasının cenazesinin kendilerine teslim edilmesine ve yaşanan karışıklığa Kırlangıç ailesi tepki gösterdi. Bir an önce cenazeyi alarak defin yapmak isteyen Kırlangıç ailesi, yaşanan olayla ilgili hastane hakkında şikayette bulunacağını söylediler.

"CENAZEYE SON KEZ BAKTIĞIMIZDA BENİM ABİMİN DİŞLERİ BEMBEYAZDI AMA ALDIĞIMIZ CENAZEDEKİ ADAMIN DİŞLERİ YOKTU"

Teslim aldıklarını cenazenin ağabeyine ait olmadığını fark eden Mahmut Kırlangıç, "Cenazemizi öğleden sonra saat 4'te defnedecektik. Cenazemizi almak için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna geldik. Bizim cenazemiz, Erzin ilçesine götürülüp defnedilmiş. Böyle bir hata kabul edilemez. Hastanenin morgundaydı. Bizi diğer aileyle iletişime geçmedik. Başımıza böyle bir şey geldi ve çok üzgünüz. Cenazeye son kez baktığımızda benim abimin dişleri bembeyazdı ama aldığımız cenazedeki adamın dişleri yoktu. Bir insanoğlu kendi cenazesini, yüzünden veya saçına bakmaz mı işaret olur. Adamın ağzında diş yoktu. Bizim abimizin dişleri ise bembeyazdı. Cenaze kağıtlarını da değiştirdiler" dedi.

"GÖREVLİLER PROSEDÜRLERİ UYGULAMAMIŞ, CENAZEYİ KARIŞTIRIRKEN ÖLÜM RAPORUYLA KARŞILAŞTIRMADAN AİLEYE VERMİŞLER"

Yaşanan cenaze karışıklığıyla birlikte acılarının iki kat arttığını ifade eden Servet Kırlangıç, konuyla ilgili davacı ve şikayetçi olacaklarını belirterek, "Ben Yusuf Kırlangıç'ın oğluyum. Biz hastanenin morguna inip cenaze torbasını açtığımızda babam değildi. Babamın olmadığını anladıktan sonra cenaze torbası üzerindeki yazıya baktığımızda başkasının adı yazıyordu. Benim babamın adı Yusuf Kırlangıç'tı. Görevliler prosedürleri uygulamamış, cenazeyi karıştırırken ölüm raporuyla karşılaştırmadan aileye vermişler. Hastane hakkında şikayetçiyiz ve cenazemizi alan aileden de şikayetçiyiz. Babamın cenazesi Erzin ilçesinde gitti. Bir an önce bu olayı çözsünler, çok mağdur olduk ve acımız ikiye katlandı. Bu olayda kimlerin hataları varsa cezalarını çekmelerini istiyoruz. Sorumlu kimse olursa mahkeme karşısında bunun hakkını ödemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İNSAN AKRABASINI TANIMAZ MI CENAZE TORBASININ ÜZERİNDE İSMİ YAZIYORDU ORAYA BAKABİLİRDİ"

Cenazeyi yanlış alarak Erzin ilçesine defneden aileye tepki gösteren Emine Kaplar, "Dün gece dayım Yusuf Kırlangıç vefat etti ve morga indirdik. Sabah geldiğimizde cenazemizi yer değiştirmişler. Biz mağdur olduk. Dayımın cenazesini istiyoruz, acımız ikiye katlandı. Bu hatayı kabul etmiyoruz. Bu olayı bir an önce çözmeleri gerekiyor. Dayım cenazesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydi. Karşı taraf cenazeyi alırken bakmamış. Biz de onu merak ediyoruz. İnsan akrabasını tanımaz mı cenaze torbasının üzerinde ismi yazıyordu oraya bakabilirdi. Hastane ve aileden şikayetçiyiz" dedi.

"CENAZEYİ ALIP KENDİ CENAZELERİNİ TEŞHİS ETMEDEN ORADA NASIL BİR ŞEKİLDE BENİM DAYIMI GÖMDÜLER DİYE MERAK EDİYORUZ"

Cenaze defni için saat ve gün belirlediklerini fakat yaşanan karışıklık sonrası mağdur olduklarını ifade eden Sönmez Olgar, karışıklıkla cenazeyi teslim alan ailenin cenazeyi teşhis etmemesine tepki gösterek "Biz, Antakya Serinyol Mahallesi'nde yaşıyoruz. Dayım Yusuf Kırlangıç dün akşam vefat etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vefatından sonra biz defin işlemi için buraya geldik. Mevcut cenaze bize ait değildi. Cenazemiz sabah 9'da Erzin'e götürülüp orada gömülmüş ama nasıl gömülmüş onu da bilmiyoruz. Cenazeyi alıp kendi cenazelerini teşhis etmeden orada nasıl bir şekilde benim dayımı gömdüler diye merak ediyoruz. Hastane olarak kendi prosedürlerini doğru dürüst bile yapamamışlar. Hastane görevlisi burada cenazeyi alıyorsun, veriyorsun. Cenaze torbasında Yusuf Kırlangıç yazarken karşı tarafla karşılaştırmadan veriyorsun. Karşı taraftaki cenazenin adıyla hiçbir benzerlik yok. Sen kendi cenazeni nasıl teşhis edemiyorsun, üzerinde ismi bile zaten yazıyordu. Ona rağmen alıp kendi cenazemizi alıp oraya gömmüşler. Biz yaklaşık beş saattir kendi cenazemizi bekliyoruz. Ne bir bilgi verdiler ne bir şey. Savcı kararını bekliyoruz. Biz mağduruz. Serinyol halkı olarak zaten biz cenazeyi saat 4'te gömecektik. Herkes bu şekilde şimdi acımız zaten birken iki oldu. O kadar acı çekiyoruz ki kendi cenazemizi şu anda bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.