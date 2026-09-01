Hastaneden izinsiz ayrıldı, öldüğü belirlendi: Son telefon sinyali soruşturmanın seyrini değiştirdi

İstanbul’da 12 Eylül 2022 tarihinde tedavi amacıyla getirildiği hastaneden izinsiz şekilde ayrılan Z.Y.’den bir daha haber alınamadı.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Z.Y.’nin telefon kayıtları ve sinyalleri üzerinden çalışma başlattı.
SON SİNYAL ESENYURT’TAKİ EVİ GÖSTERDİ
Polis ekipleri, Z.Y.’nin en son F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğunu ve telefonundan alınan son sinyalin F.D.’nin Esenyurt’taki evini gösterdiğini belirledi.
F.D.’nin ise 2024 yılında “Kasten Öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Z.Y.’NİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Z.Y.’nin 4 Ekim 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla bağlantısı bulunduğu veya olay hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli belirlendi.
İSTANBUL VE SİNOP’TA OPERASYON
Polis ekipleri 1 Eylül 2026 tarihinde İstanbul ve Sinop’ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne götürüldü.