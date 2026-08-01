Hastanelerdeki güvenlik sorunu bir kez daha gündemde: Sağlıkçı risk altında

Sağlık kuruluşlarında yaşanan güvenlik ihlalleri, sağlık çalışanları ile hastaların can güvenliğine ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Son olarak Samsun’da bir hastanenin acil servisine kurşun isabet etti.

Yaşanan olayın ardından gözler hastanelerde güvenlik önlemlerinin yeterliliğine ve alınması gereken önlemlere çevrildi. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Kırış, sağlıkta şiddet ile güvenlik sorununun birbirini beslediğini söyledi.

Mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirten Kırış, “Beyaz Kod verilmesine karşın kimi zaman güvenlik görevlilerinin geç geldiğini, kimi zaman da pasif kaldığını görüyoruz. Geçmişte hastanelerde polislerin görev yaptığı dönemler vardı, bugün ise bu uygulama büyük ölçüde ortadan kalktı” dedi.

ACİL EN RİSKLİ ALAN

Acil servislerin güvenlik açısından en yüksek risk taşıyan birimler olduğuna dikkat çeken Kırış, bu bölümlerde hem hasta yoğunluğunun hem de stres seviyesinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Hastaların kaybedilmesi, sevk süreçleri ya da acil müdahaleler sırasında yaşanan olumsuzlukların zaman zaman öfkeye dönüştüğünü ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kırış, “Acil servislerde çalışan hekimler ağır iş yükü altında görev yapıyor. Böyle ortamlarda olaylar çok hızlı büyüyebiliyor. Bu nedenle güvenlik bu birimlerde çok daha kritik hale geliyor” diye konuştu.