Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastanelerdeki güvenlik sorunu bir kez daha gündemde: Sağlıkçı risk altında

Hastanelerdeki güvenlik sorunu bir kez daha gündemde: Sağlıkçı risk altında

1.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
Takip Et:
Hastanelerdeki güvenlik sorunu bir kez daha gündemde: Sağlıkçı risk altında

Samsun'da bir hastanenin acil servisine kurşun isabet etmesinin ardından sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemleri yeniden tartışma konusu oldu. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Kırış, mevcut güvenlik uygulamalarının yetersiz kaldığını belirterek özellikle acil servislerde sağlık çalışanlarını koruyacak daha etkin önlemler alınması gerektiğini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sağlık kuruluşlarında yaşanan güvenlik ihlalleri, sağlık çalışanları ile hastaların can güvenliğine ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Son olarak Samsun’da bir hastanenin acil servisine kurşun isabet etti.

Yaşanan olayın ardından gözler hastanelerde güvenlik önlemlerinin yeterliliğine ve alınması gereken önlemlere çevrildi. Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Talat Kırış, sağlıkta şiddet ile güvenlik sorununun birbirini beslediğini söyledi.

Mevcut güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını belirten Kırış, “Beyaz Kod verilmesine karşın kimi zaman güvenlik görevlilerinin geç geldiğini, kimi zaman da pasif kaldığını görüyoruz. Geçmişte hastanelerde polislerin görev yaptığı dönemler vardı, bugün ise bu uygulama büyük ölçüde ortadan kalktı” dedi.

ACİL EN RİSKLİ ALAN

Acil servislerin güvenlik açısından en yüksek risk taşıyan birimler olduğuna dikkat çeken Kırış, bu bölümlerde hem hasta yoğunluğunun hem de stres seviyesinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Hastaların kaybedilmesi, sevk süreçleri ya da acil müdahaleler sırasında yaşanan olumsuzlukların zaman zaman öfkeye dönüştüğünü ifade eden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kırış, “Acil servislerde çalışan hekimler ağır iş yükü altında görev yapıyor. Böyle ortamlarda olaylar çok hızlı büyüyebiliyor. Bu nedenle güvenlik bu birimlerde çok daha kritik hale geliyor” diye konuştu. 

İlgili Konular: #Hastane #Güvenlik #şiddet #Sağlık emekçisi