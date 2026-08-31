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Hastaneye kaldırılmıştı: Cem Yılmaz taburcu edildi

Hastaneye kaldırılmıştı: Cem Yılmaz taburcu edildi

31.08.2026 20:37:00
Güncellenme:
DHA
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Hastaneye kaldırılmıştı: Cem Yılmaz taburcu edildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçen 29 Ağustos’ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

Anjiyo yapılan Yılmaz, koroner yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kalp krizi takibi tamamlandıktan sonra gerekli tetkiklerin ardından ünlü komedyen saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

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