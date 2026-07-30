Hastaneye kurşun isabet etti: 'Silahı deniyordum' dedi, gözaltına alındı

Samsun’da bir hastanenin acil servis bölümünün üst katındaki cama kurşun isabet etmesi paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 30 yaşındaki C.A. olayda kullandığı belirtilen tabancayla birlikte gözaltına alındı.

HASTANENİN CAMINA KURŞUN İSABET ETTİ

Olay, dün akşam Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi.

Hastane yakınında silah sesi duyulmasının ardından yapılan incelemede, acil hasta girişinin bir üst katındaki cama mermi isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan bir mermi çekirdeği muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda olayın şüphelisi C.A., gece saatlerinde olayda kullandığı belirtilen tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan C.A., İlyasköy Polis Merkezi’ne teslim edildi.

“SİLAHI DENEMEK İÇİN ATEŞ ETTİM”

Şüphelinin ifadesinde, silahı denemek amacıyla hastanenin arkasındaki ıssız alanda ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.