Hastasını cinsel istismara maruz bırakan pratisyen hekim Barış Yağcı tutuklandı
Uşak'ta rahatsızlanan Y.G. (21), muayene için gittiği hastane acil servisinde görevli pratisyen doktor Barış Yağcı'nın (46) kendisine verdiği ilaçlarla uyuttuktan sonra cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Gözaltına alınan Yağcı tutuklanırken, ifadesinde, "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
Olay, 13 Ocak'ta gece saatlerinde Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.
Y. G. isimli kadın rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Covid-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirilen Y. G., acil serviste görevli pratisyen doktor Barış Yağcı tarafından muayene edildi. Yağcı, muayenenin ardından Y.G.'ye kendi odasında serum taktırıp, ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Yağcı'nın odasında uyanan Y.G., karşı kanepede uyuyan doktor uyanmadan odadan ayrıldı.
Y. G., savcılığa giderek doktor Barış Yağcı hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, doktor Barış Yağcı polis tarafından gözaltına alındı. Yağcı'nın ifadesinde "Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KUNDAKLAMA VE HAYVANI ÖLDÜRMEKTEN KAYDI VAR
Öte yandan Barış Yağcı'nın 'kundaklama' ve 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Yağcı'nın 2018 yılında Uşak'ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 2020 yılında ise Kabahatler Kanunu'na göre, 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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