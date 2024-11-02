Hastasını taciz ettiği iddia edilen cildiye doktoru tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hastasına taciz iddiasıyla gözaltına alınan cildiye doktoru, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastasını taciz ettiği iddia edilen cildiye doktoru tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 08:10

Edinilen bilgiye göre, Zeynep O. isimli şahıs sosyal medya hesaplarından bir doktorla ilgili taciz iddiası ortaya attı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnegöl’de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatılıyor. Dava sürecini etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi" dedi. 

ŞİKAYETLER ÜZERİNE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyadaki şikayetler üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Uzman Doktor M.A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Alınan ifadesinin ardından M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenildi.


Etiketler: #Bursa #taciz

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