Hatalı trafik cezasına nasıl itiraz edilir? 2026 trafik cezası itiraz rehberi: Süre, gerekli belgeler ve UYAP adımları...

YASAL İTİRAZ SÜRESİ: 15 GÜN KURALI NEDİR? Trafik cezasına itiraz edebilmek için en kritik unsur 15 günlük yasal süre sınırıdır. Ceza şahsınıza, adresinize (tebligat olarak) veya e-Devlet / SMS üzerinden bildirildiği günden itibaren başlar. Eğer ceza tutanağı size doğrudan yüz yüze (polis çevirmesinde) tebliğ edildiyse, 15 günlük süre o gün başlar. Posta yoluyla gelen tebligatlarda ise tebligatın teslim alındığı tarih esas alınır. Bu süreyi kaçırırsanız itiraz hakkınız düşer.

İTİRAZ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR? Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulacak başvuru dosyasında eksiksiz belge bulunması sürecin hızlı sonuçlanmasını sağlar. Gerekli evraklar şunlardır: Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı'nın fotokopisi, Cezanın tebliğ edildiği zarf veya e-Devlet tebligat bildirimi (tarih kanıtı için), Ruhsat (araç tescil belgesi) ve ehliyet fotokopisi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, İddianızı destekleyen deliller (konum ekran görüntüsü, fotoğraf, kamera kaydı vb.).

HANGİ DURUMLARDA TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDİLEBİLİR? Her cezaya itiraz etmek mümkün değildir ancak bazı bariz hatalar kesin iptal nedenidir. Plaka hatası (yanlış araca yazılan cezalar), radar uyarısı bulunmayan bölgelerde kesilen hız cezaları, aracın o saatte o konumda olmadığını kanıtlayan MOBESE veya HGS/OGS geçiş kayıtları, aynı gün içinde aynı ihlalden birden fazla ceza kesilmesi ve park yasağı levhası bulunmayan yerlerde yazılan cezalar için başarıyla itiraz edilebilir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ NASIL YAZILMALIDIR? Dilekçe, başvurunun en önemli parçasıdır. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne hitaben yazılmalıdır. Dilekçede plaka bilgisi, cezanın tanzim tarihi, tebliğ tarihi ve cezanın neden haksız/hatalı olduğu net bir dille ifade edilmelidir. "Aykırı olarak düzenlenen X tarihli ve Y seri nolu ceza tutanağının iptaline karar verilmesini talep ediyorum" cümlesiyle talep net bir şekilde özetlenmelidir.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR? (YETKİLİ MAHKEME) Trafik cezalarına itirazlar bulunduğunuz yerdeki Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılır. Başvuruyu iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz: İkamet ettiğiniz veya cezanın kesildiği yerdeki Adliyeye giderek Yazı İşleri Müdürlüğü (Ön Büro) aracılığıyla fiziki evrak teslim edebilir ya da adliyeye gitmeden dijital kanalları kullanabilirsiniz.

UYAP VE E-DEVLET ÜZERİNDEN ONLİNE BAŞVURU ADIMLARI Adliyeye gitmeye vakti olmayanlar için UYAP Vatandaş Portal veya e-Devlet üzerinden dijital başvuru imkanı vardır. Sisteme e-Devlet şifresi, Mobil İmza veya e-İmza ile giriş yaptıktan sonra UYAP Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden "Dava Açılış" veya ilgili "İtiraz" adımları takip edilir. Hazırlanan dilekçe ve evraklar sisteme PDF formatında taranarak yüklenir ve harçsız olarak gönderilir.

TRAFİK CEZASI İTİRAZINDA HARÇ VEYA ÜCRET ÖDENİYOR MU? En çok merak edilen konuların başında masraflar gelir. Trafik idari para cezalarına karşı yapılan itirazlar "idari yargı" kapsamında değil, Kabahatler Kanunu gereğince sulh ceza hakimliklerinde görüldüğü için hiçbir başvuru harcı, mahkeme masrafı veya pul ücreti alınmaz. İtiraz tamamen ücretsizdir.