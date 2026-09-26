Hatay’da 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın: Uykudan çevredekilerin sesleriyle uyandılar

Hatay’ın Antakya ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede odayı sardığı yangında aile üyeleri yara almadan evden çıkarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Saraykent Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında sabah saatlerinde çıktı. İlk belirlemelere göre yangının prizden kaynaklı elektrik tesisatından çıkmış olabileceği değerlendirildi.

ÇEVREDEKİLERİN BAĞIRIŞLARIYLA UYANDILAR

Kısa sürede büyüyen yangında alevler odayı sararak pencereden dışarıya sıçradı. Bu sırada çevredeki yurttaşların bağırışlarını duyan aile üyeleri uyanarak evden çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

“TELEFONLARININ ŞARJDA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Bina sakini Sabahattin İşler, yangının kesin çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek şunları söyledi:

“Apartmanda bir yangın çıktı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Şu anda yangın söndürüldü. Evin içi yanarak zarar gördü. 5'inci katta yangın çıktı, içeride aile de vardı ama onlara bir şey olmadı. Ben ev sahiplerine sorduğumda telefonlarının şarjdayken yangının çıktığını söylediler ve yangının oradan çıkmış olabileceğini ifade ettiler. Kesin bir sebep yok.”