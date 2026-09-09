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Hatay’da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralandı

Hatay’da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralandı

9.09.2026 18:45:00
Güncellenme:
İHA
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Hatay’da altyapı çalışmasında göçük: 2 işçi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sürdürülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Hatay’da altyapı çalışmaları esnasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay; Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde yaşandı. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları esnasında göçük yaşandı. 2 işçi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçilerin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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