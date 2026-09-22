Hatay’da geri manevra yapan otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, bahçede oynayan kız çocuğuna çarptı.
Aracın altında sıkışan çocuk, yaralandı. Kazayı fark eden çevredekiler yardıma koştu.
Aracı kaldıran mahalleli, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarla adrese sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.