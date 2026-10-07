Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hatay'da okul kantinlerinde skandal denetim: 1 yıllık tarihi geçmiş döner çıktı

Hatay'da okul kantinlerinde skandal denetim: 1 yıllık tarihi geçmiş döner çıktı

7.10.2026 10:06:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hatay'da okul kantinlerinde skandal denetim: 1 yıllık tarihi geçmiş döner çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, temizliği yapılmayan tost makineleri ve son kullanma tarihi 1 yıl önce geçen tavuk dönerler ele geçirildi. Zabıta müdürü, çocukların sağlığını tehlikeye atan duruma sert tepki göstererek işletmelere yasal işlem başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; temizliği yapılmayan tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dolapta bulundurulan hazır tavuk döner dikkat çekti. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülere tepki gösteren zabıta müdürü, "Bunlara biz müsaade edemeyiz, bu tost makinesinden tost yer misiniz" diyerek tepki gösterdi.

Image

Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi. Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı.

Zabıta müdürü Ali Avan, denetim sırasında yaptığı açıklamada, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz. Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

İlgili Konular: #hatay

İlgili Haberler

İmamoğlu'ndan Başakşehir'deki okul saldırısına ilişkin mesaj: ‘Sorumlular koltuklarında oturmaya devam ediyor’
İmamoğlu'ndan Başakşehir'deki okul saldırısına ilişkin mesaj: ‘Sorumlular koltuklarında oturmaya devam ediyor’ Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de bir öğrencinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının ardından açıklama yaptı.
Yusuf Tekin 'başarı tablosunu' böyle anlattı: 'Bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek noktaya getirdiler...'
Yusuf Tekin 'başarı tablosunu' böyle anlattı: 'Bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek noktaya getirdiler...' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. PISA sonuçlarına değinen ve yaptıklarını öven Tekin, "Önce seslerini yükselttiler sonra geçen yıl ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler" diye konuştu.