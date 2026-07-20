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Hatay'da vahşet: Evin avlusundan çalınan köpek, elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu!

Hatay'da vahşet: Evin avlusundan çalınan köpek, elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu!

20.07.2026 07:30:00
Güncellenme:
DHA
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Hatay'da vahşet: Evin avlusundan çalınan köpek, elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sahibinin evindeki avlusundan alınan Belçika kurdu cinsi köpek, yakınlardaki bir elektrik direğine asılı halde ölü bulundu. Köpeğini direğe asılı halde bulan sahibinin ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.
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Olay, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir evin avlusunda bağlı olan 'Belçika kurdu' cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden alınarak götürüldü.

ELEKTRİK DİREĞİNDE ÖLÜ BULUNDU

İddiaya göre köpek öldürdükten sonra evin yakınındaki bir elektrik direğine asıldı. Sabah saatlerinde köpeğini göremeyince aramaya başlayan sahibi, evinin yakınındaki elektrik direğinde asılı halde buldu. Sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi ile veteriner sevk edildi.

Yapılan incelemede, direğe asılan köpeğin öldüğü belirlendi.

Polis, köpeği ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

İlgili Konular: #Köpek #hatay