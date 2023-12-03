Hatay ikinci afeti yaşıyor

CHP heyeti, 6 Şubat deprem felaketinin ardından sel felaketinin yaşandığı Hatay Samandağ’da incelemelerde bulundu. Bölgedeki incelemelerini Cumhuriyet’e anlatan eski Çevre Mühendisleri Odası Başkanı ve CHP PM üyesi Baran Bozoğlu, yıkılan binaların hafriyatların çevreyi kirlettiğine dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00
Hatay ikinci afeti yaşıyor
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CHP’li Bozoğlu, “Atığın büyüklüğünü gördüğümüz zaman bunun çok bilinçli bir şekilde yapıldığı ortada. Bu atıkların içerisinde evsel atıklar, tehlikeli atıklar, asbestli atıklar, PCB’ler; bir evde ve işyerinde olabilecek her türlü kimyasal tehlikeli atığın olduğunu biliyoruz. Bu atıklar yağışla ve farklı hava olaylarıyla birlikte yeraltı sularını, toprağı kirletmeye devam ediyor” dedi.

İskenderun’da yaşanan sel ve deniz taşkınına ilişkin de konuşan Bozoğlu, “İklim krizi nedeniyle yağışların sıklığı ve şiddeti artıyor. Erken uyarı sistemi de bu bölgelerde kurulmamış. Çadır kentler başta olmak üzere ciddi riskler var” dedi. 


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