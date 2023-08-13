Hatay İskenderun'da orman yangını!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
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