Hatay İskenderun'da orman yangını!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:36
Abone Ol google-news

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.


hatay İskenderun Yangın Orman

İlgili Haberler

İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

İzmir'de makilik alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da gıda fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

Yayla evinde yangın: Kullanılamaz hale geldi

En Çok Okunan Haberler