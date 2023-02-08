Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremde yıkılan apartmanların enkazından 6'sı çocuk 11 kişi kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:47
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Düzce'den bölgeye giden Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR) ile AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ekipleri, afetin ikinci gününde Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Çalışmaların sürdüğü sırada İstasyon Sokak'ta bir apartmanın enkazını kontrol eden ekipler, yıkıntılar arasından ses geldiğini belirledi.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu 8 yaşındaki Simge ve 1 yaşındaki Ali Aras'ı depremin 36. saatinde kurtarmayı başardı.

Ali Aras'ın kurtarılma anları ekiplerce kayda alındı.



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