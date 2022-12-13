Hatay'da antrepo çatısı çöktü: 2 işçi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir antreponun çatısı çöktü, iki işçi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun'a bağlı Sarıseki Mahallesi'nde buğday depolanan özel bir firmaya ait antrepoda TIR'lara yükleme yapıldığı sırada antreponun çatısı bilinmeyen nedenle çöktü.
Bu sırada depoda bulunan ve yükleme yapan TIR sürücüsü Mehmet B. ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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