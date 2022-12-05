Hatay'da çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 15:52

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki sıcak su temini için kullanılan güneş enerji sisteminde oluşan arızayı tamir etmek için çatıya çıkan Lokman Aslan, (47) çalıştığı sırada binanın merdiven boşluğundaki beton zemine düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.



