Hatay'da çatıdan düşerek ağır yaralanan işçi yaşamını yitirdi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde çatıdaki sıcak su şebekesinde oluşan arızayı tamir etmek istediği sırada düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan tesisatçı kurtarılamadı.
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısındaki sıcak su temini için kullanılan güneş enerji sisteminde oluşan arızayı tamir etmek için çatıya çıkan Lokman Aslan, (47) çalıştığı sırada binanın merdiven boşluğundaki beton zemine düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan iş kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.
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