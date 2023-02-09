Hatay'da enkaz altında kalan üniversiteli Dila ve Hediye hayatını kaybetti
Muğla'dan ara tatilde memleketleri Hatay'a giden ve depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencileri Dila Yabancı (22) ile Hediye Şerifoğlu (22), yaşamını yitirdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu, ara tatil dolayısıyla gittikleri memleketleri Hatay'da depreme yakalandı.
ACI HABER GELDİ
Arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu'nun cansız bedenlerine ulaştı.
Öte yandan MSKÜ'den yapılan açıklamada, "Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.
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