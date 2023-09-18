Hatay'da hurda inşaat demiri yüklü TIIR devrildi
Hatay'ın Belen ilçesinde, hurda inşaat demiri yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, 4 araçta hasar oluştu.
F.Ö. idaresindeki 06 CLH 806 plakalı hurda inşaat demiri yüklü TIR, Antakya-İskenderun kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.
Devrilen TIR'daki hurda inşaat demirleri, çevreye savrularak seyir halindeki 4 otomobile zarar verdi. Otomobillerden birindeki S.S, kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilinde sıkışan S.S'yi bulunduğu yerden çıkarttı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yaralı, sağlık ekiplerince Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hurdaların kaldırılması ve araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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