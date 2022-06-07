Hatay'da kadın cesedi bulundu
Hatay'da kent merkezinde genç bir kadın cesedi bulundu. Cesedin Aylin Arslan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay’ın Samandağ ilçesi kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar genç bir kadının cesedini buldu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının kimliğinin 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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