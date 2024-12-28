Hatay'da korkutan apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi!

Dörtyol ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da korkutan apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 08:51

 Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.


Etiketler: #duman #hatay #Yangın #Bina

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