Hatay'da korkutan apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi!
Dörtyol ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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