Hatay'da korkutan apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 08:51

Güncelleme: 28.12.2024 - 08:51

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Altınçağ Mahallesi'nde 6 katlı binanın 3. katındaki bir dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulanan 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.