Hatay'da lise öğrencisi sulama kanalında kayboldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında kaybolan lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 12:11
Hatay'da lise öğrencisi sulama kanalında kayboldu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Abdülkadir Yar (14) dün Tayfur Sökmen Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına girdi.

Bir süre sonra çocuğun çırpınarak kaybolduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekibi tarafından sulama kanalında arama çalışması yapıldı.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekiplerin de desteğiyle yeniden başlatıldı.


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