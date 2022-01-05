Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, oğluna kurye aracılığıyla et döner arasında uyuşturucu gönderdiği belirlenen baba tutuklandı.

AA
05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:20
Hatay'da oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde,İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüpheli M.Ş'nin oğluna kuryeyle gönderdiği pakette arama yaptı.

Polis, lavaş ekmeğe sarılı et döner dürüm arasına gizlenmiş 1,7 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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