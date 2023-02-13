Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan yakalandı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:07

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:07

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Hatay'daki Kule Apartmanın müteahhidi ve Cihan İnşaat'ın sahibi Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.