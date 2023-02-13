Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Cihan İnşaat sahibi Ömer Cihan, Manavgat Titreyengöl'de depremzedelerin kaldığı otelde yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:07
Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan yakalandı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan Hatay'daki Kule Apartmanın müteahhidi ve Cihan İnşaat'ın sahibi Ömer Cihan'ın, Titreyengöl'de depremzedeymiş gibi ailesiyle birlikte otelde kaldığı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihan'ı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı.

Geceyi jandarmada geçiren Cihan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi. 


müteahhit Kahramanmaraş depremi Son dakika Cihan İnşaat Ömer Cihan

İlgili Haberler

Son dakika... Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı

Son dakika... Müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı
Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi

Müteahhit Hasan Alpargün adliyeye sevk edildi
‘Reisin dava adamıyım’ diyen müteahhit Özkan’ın yaptığı site mezarlığa döndü

‘Reisin dava adamıyım’ diyen müteahhit Özkan’ın yaptığı site mezarlığa döndü

En Çok Okunan Haberler