Hatice Gençay kimdir? Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay hangi partiden? Hatice Gençay kaç yaşında, nereli?

Aydın’ın Didim ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen törende protokol sıralaması üzerinden tartışma yaşandı. Törende sunucu, protokolde ismi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan’dan önce okunması gereken Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın adını, daha sonra okudu. Yerel basına yansıyan görüntülerde Gençay bu duruma tepki gösterdi. Gençay’ın, çelenk sunumu sırasında arkasını döndüğü görüldü. Peki, Hatice Gençay kimdir? Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay hangi partiden? Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay kaç yaşında, nereli?

HATİCE GENÇAY KİMDİR?

Hatice Gençay, 1968 yılında Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı İmirhan köyü’nde doğdu. Ailesi 1969 yılında Ankara’nın Mamak Tuzluçayır Mahallesi’ne taşındı ve Gençay eğitimine burada devam etti.

HATİCE GENÇAY'IN HAYATI VE KARİYERİ

Gençay ilköğrenimini Ankara Süleyman Nazif İlkokulu’nda, orta öğrenimini Tuzluçayır Lisesi orta kısmında tamamladı, lise öğrenimini Ankara Ticaret Lisesi’nde bitirdi. Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayarak mezun oldu.

Hatice Gençay, Didim’de sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim yapılarında uzun yıllar görev almıştır. 2014–2019 yılları arasında Didim Belediye Meclis Üyesi olarak hizmet verdi.

HATİCE GENÇAY HANGİ PARTİDEN?

Hatice Gençay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Didim Belediye Başkanı olarak seçildi. Gencay, seçimlere CHP adayı olarak girerken istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.

HATİCE GENÇAY EVLİ Mİ?

1991 yılında Garip Gençay ile evlenen Gençay’ın bir çocuğu vardır.